  • BIST 4.931,28
  • Altın 1201.47
  • Dolar 19.1057
  • Euro 20.6756
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

BioNTech, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü

» »
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, talebin azalması nedeniyle COVID-19 aşısı satışlarının bu yıl yüzde 70 düşeceğini bildirdi.
BioNTech, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü

BioNTech, Ekim-Aralık 2022 ve bu yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2022'nin son çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düşerek 2,28 milyar euroya geriledi. BioNTech, Ekim-Aralık 2021'de 3,16 milyar euro kar açıklamıştı.

Şirketin gelirleri, son çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 4,3 milyar euroya indi. BioNTech, 2021'in son çeyreğinde 5,53 milyar euro gelir elde etmişti.

Şirketin 2022'deki net karı, net gelirlerindeki azalışla 9,4 milyar euroya geriledi. BioNTech, 2021'de 10,3 milyar euro kar açıklamıştı.

BioNTech'in 2021'de 18,97 milyareuro olan toplam gelirleri geçen yıl 17,31 milyar euroya gerilerken, hisse başına karı da 39,63 eurodan 37,77 euroya indi.

BioNTech, geçen yıl 550 milyonu Omicron varyantına uyarlanmış aşı olmak üzere 2 milyar doz COVID-19 aşısı satışı yaptı.

COVDI-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023'te yüzde 70'ten düşüşle yaklaşık 5 milyar euroya gerileyeceğini öngören şirket, büyük çoğunluğu koronavirüs aşılarından olmak üzere 2021’de 19 milyar euro ve 2022'de 17 milyar euro gelir elde etmişti.

Geçen yıl 1,54 milyar euro olan şirketin AR-GE harcamaları, bu yıl 2,6 milyar euroya çıkacak.

17 Mart'a kadar 1,3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapan BioNTech, bu yıl 500 milyon dolara kadar yeni hisse geri alımı planladığını da açıkladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi arttı17 Mart 2023 Cuma 12:49
  • Dolar/TL yükseliş eğiliminde: 19 seviyesinden işlem görüyor17 Mart 2023 Cuma 12:37
  • Sterlin 23'ü geçti..14 Mart 2023 Salı 10:31
  • Döviz güne nasıl başladı? (8 Mart 2023 Çarşamba)08 Mart 2023 Çarşamba 09:24
  • Döviz Kurları güne nasıl başladı? 1 Mart 2023 Çarşamba01 Mart 2023 Çarşamba 09:10
  • KKTC Merkez Bankası döviz kurları24 Şubat 2023 Cuma 09:32
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı23 Şubat 2023 Perşembe 16:59
  • Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe23 Şubat 2023 Perşembe 10:24
  • KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!22 Şubat 2023 Çarşamba 11:30
  • Döviz güne nasıl başladı? 17 Şubat 2022 Cuma17 Şubat 2023 Cuma 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti