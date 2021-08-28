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BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma: Aşı yaptırmayana etkisi daha çok

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Corona virüsü aşısı olmayı reddedenlerin öne sürdüğü bahanelerden biri olan, “Kalpte iltihaplanmaya neden oluyormuş” iddiası ile ilgili çarpıcı bir araştırma İsrail’de yapıldı…
BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma: Aşı yaptırmayana etkisi daha çok

Corona virüsü aşısı olmayı reddedenlerin öne sürdüğü bahanelerden biri olan, “Kalpte iltihaplanmaya neden oluyormuş” iddiası ile ilgili çarpıcı bir araştırma İsrail’de yapıldı…

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşıyı çok hızlı bir şekilde olarak dikkatleri üzerine çeken İsrail’de yapılan ve dün New England Journal of Medicine’da yayınlanan araştırmada, Covid-19 aşısının kalpte iltihaplanmaya (miyokardit) çok nadiren sebep olduğu tespit edildi. Gerçek veriler üzerinden hazırlanan araştırmada aşı olan her 100.000 kişiden 1 ile 5’inde miyokardit oluştuğu ama bunun da zamanla geçtiği belirtildi.

Fakat bilim insanları, corona virüsüne yakalananlarda kalpte rahatsızlık oluşma riskinin çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Araştırmada Covid-19’a yakalanan her 100.000 kişiden 11’inin kalbinde miyokardit oluştuğu kaydedildi.

Araştırmada bilim insanları 884.828 aşı olan birey ile aynı sayıda aşı olmamış bireyin verilerini inceledi. Aşı olan grupta 21 kişide miyokardit tespit edildiği ve bunların da genellikle genç erkekler olduğuna dikkat çeken bilim insanları, bu kişilerin yaşadığı yan etkilerin hafif geçtiğinin de altını çizdi.

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