  • BIST 10602.32
  • Altın 4337.484
  • Dolar 40.5852
  • Euro 46.617
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Bir günde 2 kaza, 2 sürücü de alkollü!

» »
Girne-Alsancak Çevre Yolu ve Alevkayası-Bufavento Anayolu’nda dün meydana gelen trafik kazalarında araç sürücülerinin alkollü olduğu belirlendi.
Bir günde 2 kaza, 2 sürücü de alkollü!

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

29.07.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında, Oğuzhan ÜNVER (E-36) 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YV 735 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Tülay GÖLDAĞI (K-28) yönetimindeki UR 253 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle ileri doğru savrulan UR 253 plakalı araç ise, o esnada önünde durmakta olan Çağan DAĞYARAN (E-29) yönetimindeki MY 693 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

YV 735 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan ÜNVER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

34 Metrelik uçurumdan yuvarlandı

29.07.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Alevkayası-Bufavento Anayolu’nun 4-5’üncü kilometreleri arasında, Kemal ÖMEROĞLU (E-41) 174 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 900 plakalı çift kabin araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 34.60 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düşerek tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kemal ÖMEROĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı: Umut doldum!30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:13
  • Restoran bahçesinden şemsiye çaldı!30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:21
  • Yurt odasında yasaklı madde paketlerken yakalandılar!30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:20
  • İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları...30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:27
  • DP'den TAM Partiye toplu katılımlar bekleniyor30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:17
  • HP'de kritik Cumhurbaşkanlığı toplantısı bu akşam30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:14
  • Arıklı, Denktaş’ı hedef alan kitabı Yerlikaya’ya şikayet etti!29 Temmuz 2025 Salı 19:13
  • Akıncı: “Müdahale ile boşa harcanan dönemi kapatmalıyız, yeni dönemi Erhürman başlatmalı”29 Temmuz 2025 Salı 18:15
  • Erhürman: Yol arkadaşlığı davetimi kabul eden ve edecek herkese yürekten teşekkür ederim29 Temmuz 2025 Salı 18:01
  • Bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek29 Temmuz 2025 Salı 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti