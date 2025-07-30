Bir günde 2 kaza, 2 sürücü de alkollü!

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

29.07.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında, Oğuzhan ÜNVER (E-36) 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YV 735 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Tülay GÖLDAĞI (K-28) yönetimindeki UR 253 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle ileri doğru savrulan UR 253 plakalı araç ise, o esnada önünde durmakta olan Çağan DAĞYARAN (E-29) yönetimindeki MY 693 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

YV 735 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan ÜNVER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

34 Metrelik uçurumdan yuvarlandı

29.07.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Alevkayası-Bufavento Anayolu’nun 4-5’üncü kilometreleri arasında, Kemal ÖMEROĞLU (E-41) 174 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 900 plakalı çift kabin araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 34.60 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düşerek tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kemal ÖMEROĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.