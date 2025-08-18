Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!

Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

17.08.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lapta’da Salkım Söğüt Sokak’ta, bir şahsa ait ikahmetgahın bahçesi içerisinde, muhtemelen su depouna ait motorun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yaklaşık 30 metre uzunluğunda su hortumu ile elektrik kablosu, kuru otlar ve zeytin ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Karavan yandı...

17.08.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Şehit Ali Bordo Sokak üzerinde, park halinde bulunan Kerem ERDOĞDU’nun kullanımındaki ST 847 plakalı aracın arkasında takılı olan karavanda, muhtemelen karavana ait akünün kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, karavan içerisinde bulunan bazalı koltuk, dolap kapağı, iç döşeme, 2 adet perde, havalandırma borusu, pvc pencere, elektrik kabloları ile söz konusu akü yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Seyir halindeki araç alev aldı

17.08.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde, Nihat GÖMÜŞ (E-27)’ün kullanımındaki ZMU 078 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan sonucu, konu aracın ön kısmı ile iç kısmı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Apartman dairesinde korkutan yangın

17.08.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda, bir apartman dairesinde, muhtemelen ocağa ait gaz hortumunun gaz kaçırıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale ikametgah sakinleri tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılmış olup, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın sonucu set üstü gaz ocağı ve elektirik kabloları, arıtma sisteminin su hortumu, ahşap çekmece, 3 metrelik mutfak tezgahı ile dolapları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.