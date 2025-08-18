  • BIST 10886.8
  • Altın 4393.413
  • Dolar 40.8791
  • Euro 47.7598
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!

» »
Ülke genelinde dün 4 ayrı yangın meydana gelirken, yangınlar İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!

Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

17.08.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lapta’da Salkım Söğüt Sokak’ta, bir şahsa ait ikahmetgahın bahçesi içerisinde, muhtemelen su depouna ait motorun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yaklaşık 30 metre uzunluğunda su hortumu ile elektrik kablosu, kuru otlar ve zeytin ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Karavan yandı... 

17.08.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Şehit Ali Bordo Sokak üzerinde, park halinde bulunan Kerem ERDOĞDU’nun kullanımındaki ST 847 plakalı aracın arkasında takılı olan karavanda, muhtemelen karavana ait akünün kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, karavan içerisinde bulunan bazalı koltuk, dolap kapağı, iç döşeme, 2 adet perde, havalandırma borusu, pvc pencere, elektrik kabloları ile söz konusu akü yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Seyir halindeki araç alev aldı

 17.08.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde, Nihat GÖMÜŞ (E-27)’ün kullanımındaki ZMU 078 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada,  muhtemelen motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan sonucu, konu aracın ön kısmı ile iç kısmı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Apartman dairesinde korkutan yangın

17.08.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda, bir apartman dairesinde, muhtemelen ocağa ait gaz hortumunun gaz kaçırıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale ikametgah sakinleri tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılmış olup, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın sonucu set üstü gaz ocağı ve elektirik kabloları, arıtma sisteminin su hortumu, ahşap çekmece, 3 metrelik mutfak tezgahı ile dolapları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi törenle hizmete girdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:06
  • Dolce Vita Poker Turnuvasına yoğun ilgi18 Ağustos 2025 Pazartesi 13:48
  • Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerindeki grev beşinci gününde...18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:55
  • Deli Dana Hastalığı Kapımızda: “Önlem Almazsak Bedel Ağır”18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:00
  • Tel-Sen: Sabrımızın sonundayız18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:55
  • Polis ve itfaiye memuru münhaline başvurmak için son üç gün18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor...18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:28
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden eğitime destek amacıyla bağış kampanyası18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:26
  • BM Barış Gücü adada asker azaltacak18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:35
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti