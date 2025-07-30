  • BIST 10602.32
  • Altın 4337.484
  • Dolar 40.5852
  • Euro 46.617
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Bir günde iki ani ölüm... Biri 64, diğeri 72 yaşında...

» »
Edremit’te sakin Richard Andrew Broughton ve Haspolat’ta faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Evinde sakin Faik Ulusoy, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Bir günde iki ani ölüm... Biri 64, diğeri 72 yaşında...

 29.07.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Edremit’te sakin Richard Andrew BROUGHTON (E-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

Yaşlı Bakım Evi'nde ölü bulundu!

 29.07.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Evinde sakin Faik ULUSOY (E-64), kalmakta olduğu oda içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde  bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı: Umut doldum!30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:13
  • Restoran bahçesinden şemsiye çaldı!30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:21
  • Yurt odasında yasaklı madde paketlerken yakalandılar!30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:20
  • İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları...30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:27
  • DP'den TAM Partiye toplu katılımlar bekleniyor30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:17
  • HP'de kritik Cumhurbaşkanlığı toplantısı bu akşam30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:14
  • Arıklı, Denktaş’ı hedef alan kitabı Yerlikaya’ya şikayet etti!29 Temmuz 2025 Salı 19:13
  • Akıncı: “Müdahale ile boşa harcanan dönemi kapatmalıyız, yeni dönemi Erhürman başlatmalı”29 Temmuz 2025 Salı 18:15
  • Erhürman: Yol arkadaşlığı davetimi kabul eden ve edecek herkese yürekten teşekkür ederim29 Temmuz 2025 Salı 18:01
  • Bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek29 Temmuz 2025 Salı 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti