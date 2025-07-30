Bir günde iki ani ölüm... Biri 64, diğeri 72 yaşında...

Edremit’te sakin Richard Andrew Broughton ve Haspolat’ta faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Evinde sakin Faik Ulusoy, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

29.07.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Edremit’te sakin Richard Andrew BROUGHTON (E-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

Yaşlı Bakım Evi'nde ölü bulundu!

29.07.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Evinde sakin Faik ULUSOY (E-64), kalmakta olduğu oda içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.