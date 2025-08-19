  • BIST 10962.02
Bir günde iki kaza... Alkollü sürücü tutuklandı...

Lefkoşa’da ve Girne-Alsancak anayolunda iki ayrı trafik kazası meydana geldi, alkollü bir sürücü tutuklandı.
Bir günde iki kaza... Alkollü sürücü tutuklandı...

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

18.08.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Pınar OĞHAN (K-30) yönetimindeki FK 949 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Çangar Motors önlerine yaklaştığında, o esnada önünde aynı istikamete doğru trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaş ilerleyen Daniel Ogochukwu EZEAMAKA (E-41) yönetimindeki NL 738 plakalı salon aracın arka kısmına çapmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan NL 738 plakalı araç, o esnada önünde aynı istikamete doğru yavaş şekilde ilerleyen Sevgi TEKİMEN (K-43) yönetimindeki NP 658 plakalı da çarpmıştır. NP 658 plakalı araç ise savrularak o esnada önünde aynı şerit içerisinde yine yavaş ilerlemekte olan Aslı GÜLPINAR (K-41) yönetimindeki UD 973 plakalı salon aracın arka kısmına  çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan FK 949 plakalı araç sürücüsü Pınar OĞHAN ve araçta yolcu olarak bulunan Yağız ÇOLAK (Ç-10 aylık), Nimet ÇOLAK (Ç-7) ve Nimet AVCILAR (K-63) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan ÇOLAK (K-30) ise müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

147 Miligram alkollü çıktı!

 Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Alsev GÖKMAN (K-28) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JU 774 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Mehmet PATAK (E-52) yönetimindeki YD 288 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JU 774 plakalı araç sürücüsü Alsev GÖKMAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

