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Bir Haftada 13 Yangın, 33 Kurtarma Operasyonu: Zarar 1 Milyon TL'yi Aştı

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KKTC genelinde 5-11 Mayıs tarihleri arasında 13 yangın ve 33 özel servis olayı meydana gelirken, yangınlardan kaynaklı toplam maddi zarar 1 milyon 250 TL’yi buldu.
Bir Haftada 13 Yangın, 33 Kurtarma Operasyonu: Zarar 1 Milyon TL'yi Aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında, İtfaiye Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 13 yangın ve 33 özel servis olayı kayıtlara geçti. Yangınlar sonucu oluşan maddi zarar 1.000.250 TL olarak açıklandı.

Yangınların başlıca sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre (4), söndürülmeden atılan sigara izmariti (3), kişiler tarafından kasten yakma (2), motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksama temas ederek alevlenmesi (2), fritözde unutulan yağ (1) ve rulo balyaların fermantasyonla ısınıp tutuşması (1) yer aldı.

Yangınlar bölgelere göre şu şekilde dağıldı:

  • Lefkoşa: 3

  • Girne: 2

  • İskele: 2

  • Geçitkale: 2

  • Güzelyurt: 2

  • Vadili: 1

  • Gazimağusa: 1

Yangınların türlerine bakıldığında ise en fazla yangın motorlu araçlarda (5) meydana geldi. Diğer yangınlar; ev (2), iş yeri (1), bahçe (1), ekin (1), ağıl (1), balya (1) ve kuru ot (1) alanlarında çıktı.

Öte yandan, aynı tarihler arasında gerçekleşen 33 özel servis olayının büyük bölümünü can kurtarma operasyonları (14) oluşturdu. Yangına karşı tedbir alma (8), yangın eğitimi (6), hayatını kaybeden şahısların hastaneye sevki (4) ve özel görevler (1) diğer faaliyetler arasında yer aldı.

Özel servis olaylarının bölgesel dağılımı ise şöyle oldu:

  • Lefkoşa: 15

  • Girne: 7

  • Gazimağusa: 4

  • Güzelyurt: 3

  • İskele: 2

  • Geçitkale: 1

  • Yeşilköy: 1

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara elektrik tesisatlarına dikkat etmeleri, açık alanlarda kontrollü ateş yakmaları ve araçlarında teknik bakımları ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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