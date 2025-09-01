  • BIST 11279.95
Bir haftada 14 yangın

İtfaiye Müdürlüğü, bir haftada ülke genelinde 14 yangın ve 25 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.
25-31 Ağustos tarihlerini kapsayan rapora göre yangınlar sonucu 1 milyon 13 bin Türk lirası zarar meydana geldi.

Bir haftada meydana gelen 14 yangının bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 3,  Geçitkale 3, Gazimağusa 2, İskele 2, Girne 2, Yeşilköy 1 ve Güzelyurt 1.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında; elektriksel kısa devre (6), söndürülmeden atılan sigara izmaritleri (2), rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması (2), mangal bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi (1), kişi/ler tarafından yakma (1), güneş ışıklarının kırık camlarını yoğunlaştırıp tutuşturması (1) ve sebebi araştırılan yakma (1) yer aldı.

Yangınların çeşitleri ise şöyle: Elektrik (3), kuru ot ve çöp (3), anız (2), motorlu araç (2), depo (1), çöplük alan (1), bahçe (1), ve baca (1).

-Özel servis olayları

Bir haftada meydana gelen 25 özel servis olayının bölgelere göre dağılımı şöyle: Girne 7,  Lefkoşa 6, Güzelyurt 4, Çağlayan 3, Gazimağusa 3 ve İskele 2.

Özel servis olayları arasında; yangına karşı tedbir alma, aracın motor bölümünde ve mazgal içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması , kuyuya düşen keçinin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması yer aldı. 

Özel servis olaylarının çeşitleri ise şöyle: Can kurtarma (10), özel görev (7), hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması (4), yangına karşı tedbir alma (2) ve yangın eğitimi (2).

 

