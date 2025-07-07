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Bir Haftada 27 Yangın, 24 Özel Servis Vakası: 5 Milyon TL Zarar

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Haziran – 06 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde toplam 27 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldi.
Bir Haftada 27 Yangın, 24 Özel Servis Vakası: 5 Milyon TL Zarar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Haziran – 06 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde toplam 27 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldi. Yetkililer, yangınlar nedeniyle oluşan maddi zararın yaklaşık 5 milyon 108 bin TL olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma ve İtfaiye birimlerinin raporlarına göre, yangınların başlıca sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devrelersöndürülmeden atılan sigara izmaritleribirbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıaraç motorunda meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesigaz sızıntıları ve çöplük yangınlarının kuru otlara sirayet etmesi gibi faktörler yer aldı.

Aynı tarihler arasında gerçekleşen 24 özel servis olayı ise oldukça çeşitliydi. Bu olaylar arasında:

  • Yangına karşı önleyici tedbirlerin alınması

  • Asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması

  • Araç motoru ve klima içerisine sıkışan kedilerin kurtarılması

  • Kuyuya düşen koyunun çıkarılması

  • Trafik kazaları sonrası yol güvenliğinin sağlanması

    Hayatını kaybeden şahısların adli soruşturmalar kapsamında hastaneye sevki

    gibi hizmetler yer aldı.

    Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

     

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