Bir Haftada 27 Yangın, 24 Özel Servis Vakası: 5 Milyon TL Zarar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Haziran – 06 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde toplam 27 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Haziran – 06 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde toplam 27 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldi. Yetkililer, yangınlar nedeniyle oluşan maddi zararın yaklaşık 5 milyon 108 bin TL olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma ve İtfaiye birimlerinin raporlarına göre, yangınların başlıca sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devreler, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araç motorunda meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi, gaz sızıntıları ve çöplük yangınlarının kuru otlara sirayet etmesi gibi faktörler yer aldı.

Aynı tarihler arasında gerçekleşen 24 özel servis olayı ise oldukça çeşitliydi. Bu olaylar arasında: