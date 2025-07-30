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Bir haftada 67 kaza, 3 ölüm!

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KKTC’de geçen hafta meydana gelen 67 trafik kazasında, 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Bir haftada 67 kaza, 3 ölüm!

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerde, suç işlediği tespit edilen 2 bin 560 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 21-27 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede yaşanan 67 kazanın, 3’ü ölümle, 26’sı da yaralanmayla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 9’u ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarı 2 Milyon 875 bin 156 TL olan kazaların, 28’i Girne’de, 16’sı Lefkoşa’da, 12’si Gazimağusa’da, 7’si İskele’de, 4’ü ise Güzelyurt’ta meydana geldi.

16 bin 222 araç sürücüsü kontrol edildi; 2 bin 560’ı sürücüye yasal işlem başlatıldı

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 16 bin 222 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 560 sürücü rapor edilerek aleyhlerine yasal işlem başlatıldı.

 Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat 612, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 289, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 199, trafik ışıklarına uymamak 3, trafik levha ve işaretlerine uymamak 96, muayenesiz araç kullanmak 114, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 60, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 263, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 45, dikkatsiz sürüş 36, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 71, tehlikeli sürüş 21, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 20, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 10,  aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 40, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 22, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 8, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 5, diğer trafik suçları 845.”

 

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