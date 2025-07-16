Bir haftada 81 kaza, 23 yaralı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 81 trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde ise 246 araç trafikten men edildi, 8 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının 7-13 Temmuz tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre, KKTC'de 67'si hasarla sonuçlanan 81 trafik kazasında 4 milyon 226 bin 320 TL'lik hasar meydana geldi.

Trafik kazalarının 27'si süratli araç kullanma, 18'i dikkatsiz sürüş yapma, 15'i kavşakta durmama, 10'u yakın takip ve 11'i diğer etkenler nedeniyle olduğu belirtildi. Kazaların 28'i Lefkoşa, 10'u Gazimağusa, 32'si Girne'de oldu.

Trafik denetimleri

7-13 Temmuz tarihlerini kapsayan trafik denetimlerinde kontrol edilen 16 bin 689 araç sürücüsünün 2 bin 541'i aleyhine yasal işleme gidildi.

Rapor edilen sürücülerin suçları ise şunlardır:

"Sürücülerin 771'i süratten; 162'si mobil araçla tespit edilen süratten; 22'si tehlikeli sürüşten; 54'ü dikkatsiz sürüş; 362'si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 15'i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak; 56'sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 23'ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 99'u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 145'i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 11'i trafik ışıklarına uymamak; 112'si muayenesiz araç kullanmak; 80'i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak; 20'si yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmaki; 44'ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak; 5'i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak; 44'ü ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 678'si diğer trafik suçlarından rapor edildi.”