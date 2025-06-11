Bir Haftada 81 Trafik Kazası, 29 Yaralı – 3.6 Milyon TL Hasar!

2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde 81 trafik kazası meydana geldi; 29 kişi yaralanırken, hasar miktarı 3 milyon 622 bin TL’ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2-8 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, ülke genelinde toplam 81 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 20’si yaralanma, 61’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda toplam 29 kişi yaralandı.

Kazalara neden olan başlıca sebepler arasında süratli araç kullanmak (27), dikkatsiz sürüş (17), kavşakta durmamak (16), yakın takip (11) ve diğer etkenler (10) yer aldı. Kazalar sonucunda oluşan maddi hasar ise toplam 3 milyon 622 bin TL olarak açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde:

Girne: 32

Lefkoşa: 24

Gazimağusa: 11

Güzelyurt: 8

İskele: 6

Aynı dönemde ülke genelinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 9.715 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontrollerde 1.379 sürücüye yasal işlem başlatıldı.

İşlenen trafik suçları arasında:

Sürat: 263

Mobil radar ile tespit edilen sürat: 136

Tehlikeli sürüş: 15

Dikkatsiz sürüş: 48

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 111

Ehliyetsiz araç kullanmak: 4

Alkollü araç kullanmak: 30

Cep telefonu ile araç kullanmak: 23

Emniyet kemeri takmamak: 17

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 134

Trafik ışıklarına uymamak: 8

Muayenesiz araç kullanmak: 21

Sigortasız araç kullanmak: 17

“T” işletme izinsiz yolcu taşımak: 15

“B” işletme izinsiz eşya taşımak: 6

Cam filmi: 11

Kask takmadan motosiklet kullanmak: 6

Işık kurallarına uymamak: 8

Diğer suçlar: 642

Denetimler sonucunda 178 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Trafik Dairesi yetkilileri, vatandaşları daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları konusunda bir kez daha uyardı