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Bir Haftada 82 Trafik Kazası: 76 Kişi Yaralandı, 5 Milyon TL’lik Hasar Oluştu

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5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında KKTC’de meydana gelen 82 trafik kazasında 76 kişi yaralandı. Polis, 15 binden fazla sürücüyü denetledi; 2720 sürücüye yasal işlem uygulandı.
Bir Haftada 82 Trafik Kazası: 76 Kişi Yaralandı, 5 Milyon TL’lik Hasar Oluştu

5 MAYIS – 11 MAYIS 2025 TARİHLERİNİ KAPSAYAN SÜRE İÇERİSİNDE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GENELİNDE TOPLAM 82 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. BU KAZALARIN 18’İ YARALANMA, 64’Ü İSE SADECE HASARLA SONUÇLANDI. YARALANAN KİŞİ SAYISI İSE 76 OLARAK AÇIKLANDI.

MEYDANA GELEN KAZALARIN SEBEPLERİ ŞÖYLE SIRALANDI:

  • SÜRATLİ ARAÇ KULLANMAK: 26

  • DİKKATSİZ SÜRÜŞ: 17

  • KAVŞAKTA DURMAMAK: 17

  • YAKIN TAKİP: 14

  • DİĞER ETKENLER: 8

KAZALAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN TOPLAM HASAR MİKTARI 5.251.025 TL OLARAK HESAPLANDI.
KAZALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI İSE ŞÖYLE:

  • LEFKOŞA: 34

  • GAZİMAĞUSA: 14

  • GİRNE: 26

  • GÜZELYURT: 4

  • İSKELE: 4

SÖZ KONUSU TARİHLER ARASINDA, POLİS TARAFINDAN ÜLKE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE, TOPLAM 15.179 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ. SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEN 2720 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

TRAFİK SUÇLARININ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE OLDU:

  • SÜRAT: 1056

  • MOBİL ARAÇLA TESPİT EDİLEN SÜRAT SUÇLARI: 196

  • TEHLİKELİ SÜRÜŞ: 19

  • DİKKATSİZ SÜRÜŞ: 38

  • SEYRÜSEFER RUHSATSIZ ARAÇ: 108

  • EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA: 5

  • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA: 38

  • SÜRÜŞ ESNASINDA CEP TELEFONU KULLANMAK: 29

  • EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK: 34

  • TRAFİK LEVHA VE İŞARETLERİNE UYMAMAK: 65

  • TRAFİK IŞIKLARINA UYMAMAK: 5

  • MUAYENESİZ ARAÇ: 34

  • SİGORTASIZ YA DA KAPSAM DIŞI ARAÇ: 26

  • “T” İZİNSİZ YOLCU TAŞIMAK: 8

  • “B” İZİNSİZ EŞYA TAŞIMAK: 3

  • CAM FİLMİ: 16

  • KASKSIZ MOTOSİKLET KULLANIMI: 2

  • IŞIK KURALLARINA UYMAMAK/YETERSİZ IŞIK: 3

  • DİĞER SUÇLAR: 1231

DENETİMLER SONUCUNDA 246 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN, 3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI.

KKTC POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SÜRÜCÜLERİ TRAFİK KURALLARINA UYMALARI KONUSUNDA BİR KEZ DAHA UYARDI

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