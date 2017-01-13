Bir kaza daha: Biri ağır 5 yaralı!

Az önce gerçekleşen Lefkoşa-Gazimağusa anayolundaki kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde, Turunçlu yol kavşağında büyük bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Turunçlu yol kavşağında saat 14.30 raddelerinde meydana gelen kaza, Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru seyreden FE 353 plakalı arabanın orta refrüjü geçerek Mağusa istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden LE 703 Z plakalı arabaya çarpması sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Meydana gelen kazada FE 353 plakalı araba sürücüsünün, LE 703 Z plakalı kiralık aracı yol kenarında bulunan refrüjlere sıkıştırdığı ve arabada yolcu olarak bulunanların yanısıra kendi aracı içerisinde bulunanların yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü. Yaralıların bazılarının ağır yaralı olduğu ve yerde acı içerisinde kıvrandığı gözlemlendi. Ambulansların hastaneye taşıdıkları yaralıların müşahede altına alındığı belirlendi. Polis soruşturması devam ediyor.