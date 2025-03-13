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Birinci: Ülkede nüfusun artmasına paralel kamu hastaneleri tıkandı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci, dokunulmazlıkla ilgili komite üyelerinin bir an önce belirlenmesi ve sürecin sonuçlandırılması çağrısında bulundu
Birinci: Ülkede nüfusun artmasına paralel kamu hastaneleri tıkandı

Birinci, kamu sağlık hizmetlerinde devam eden sorunlar konusunda konuşma yapacağını ancak Sağlık Bakanı'nın salonda bulunmadığını söyleyerek, “Bu ciddiyetsizliktir.” dedi.

Ülkede nüfusun artmasına paralel kamu hastanelerinin tıkandığını dile getiren Birinci, kamu hastanelerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını belirtti. Birinci, hükümetin beş yılda hiçbir bölgede yeni bir devlet hastanesini hayata geçirmediğini söyleyerek, yeni Girne hastanesinin hayata geçirilemediğini ve Lefkoşa hastanesi için yeni binanın gündemde olmadığını, altyapı eksikliklerinin hizmet almada sıkıntılara yol açtığını kaydetti.

Sağlık sisteminde yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Birinci, CTP’nin bu yönde çalışmalarının hazır olduğunu, Genel Sağlık Sigortası, sağlık ocaklarının güçlendirilmesi, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastanelerin yükünün azaltılması, Lefkoşa’ya yeni hastane binası yapılması gerektiğini belirtti.

Acil servislerde hekim sayısının yeterli olmadığını, triyaj hizmetinin uygulanamadığını, doktor, ameliyat ve tetkik randevularının çok ileri tarihlere verildiğini söyleyen Birinci, hastaların bu konularla ilgili yaşadıkları sorunları örnekleriyle aktardı.

Birinci, diyabet merkezilerinin kaldırıldığını, tüm bölgelerde tekrar hayata geçmesi, kan bankası biriminin sorunlarının çözülmesi, ilaç eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

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