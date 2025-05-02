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Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek

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Genç yaşta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un anısına, 25 Mayıs’ta Kalkanlı’da yürüyüş düzenlenecek.
Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek.

Uzun, ABD’de 31 Aralık 2021 tarihinde geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybetmişti.

Anı yürüyüşü 25 Mayıs'ta saat 09.00’da Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları bölgesinde gerçekleştirilecek.

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