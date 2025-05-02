Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek.
Uzun, ABD’de 31 Aralık 2021 tarihinde geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybetmişti.
Anı yürüyüşü 25 Mayıs'ta saat 09.00’da Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları bölgesinde gerçekleştirilecek.
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek.
Uzun, ABD’de 31 Aralık 2021 tarihinde geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybetmişti.
Anı yürüyüşü 25 Mayıs'ta saat 09.00’da Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları bölgesinde gerçekleştirilecek.
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