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Birleşik Arap Emirliği ile Güney Kıbrıs arasında yapay zeka konusunda stratejik işbirliği

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Rum Araştırma İnovasayon ve Sanal Politika Müsteşarlığı, Birleşik Arap Emirliği’yle (BAE) yapay zeka alanında stratejik işbirliği yapılacağını duyurdu.
Birleşik Arap Emirliği ile Güney Kıbrıs arasında yapay zeka konusunda stratejik işbirliği

Politis gazetesi, Rum Araştırma İnovasyon ve Sanal Politika Müsteşarlığı’nın, Birleşik Arap Emirliği’yle (BAE) yapay zeka alanında stratejik işbirliği yapılacağını duyurduğunu yazdı.

Habere göre, duyuruda, BAE’yle imzalanan memorandumun, yapay zekanın vatandaşların hayat kalitesini nasıl daha iyi hale getirilebileceği temelinde ortak araştırma programları yürütülmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Gazete işbirliği memorandumun, Dubai’de gerçekleştirilen “World Governments Summit (WGS) 2025” çerçevesinde her iki ülkenin yetkilileri tarafından imzalandıklarını da aktardı.

 

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