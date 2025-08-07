  • BIST 10901.01
“Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” sloganıyla bu akşam Kızılbaş Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman halka hitap edecek.
“Birlikte Geleceğe” adımı bu akşam Kızılbaş Parkı’nda atılıyor. “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmada, yurttaşlar hep birlikte ses verecek: “Sözümüzü birlikte söylüyoruz.” Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da etkinliğe katılarak halka hitap edecek.

7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak etkinlik öncesinde, geçtiğimiz günlerde ve bu sabah saatlerinde broşürler dağıtılarak halka davet yapıldı.

Etkinlik, yalnızca bir buluşma değil; aynı zamanda ortak bir geleceğe dair umutların, kararlılığın ve dayanışmanın da güçlü bir sesi olacak.

Retro Çalgıcıları, sahne alarak etkinliğe renk katacak.

Katılımcılar, hem birlikteliğin gücünü hissetmek hem de gelecek için ortak bir irade ortaya koymak üzere bu akşam Kızılbaş Parkı’nda buluşacak.

