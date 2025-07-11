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Bisiklet çalarken suçüstü yakalandı!

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Komşularına ait bisikletleri çalan del R.A.H.Y, suçüstü yakalandı.
Bisiklet çalarken suçüstü yakalandı!

Zanlı, sirkat suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

 

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’da Gönyeli’de Tandoğan Sokakta bulunan bir apartmanın merdiven ayakları boşluğunda muhafaza edilen A.A.’ya ait 1 adet 3 bin TL değerindeki ümit marka kırmızı renkli bisiklet ile 1 adet 5 bin TK değerindeki mavi renk cover marka bisikletleri sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının çaldığı bisikletleri facebook uygulamasından satışa sunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ümit marka kırmızı renkli bisiklet İskele’de sakin bir şahsa kendisinin olduğunu belirtip sahte davranışla satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının yine aynı apartmanda 4 bin TL değerindeki Cabo marka bisikleti sirkat ederek daha önce bisikletini çaldığı A.A.’ya satmak istediği esnada suçüstü hali tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Bölgede benzer sirkat meseleleri olduğunu kaydeden polis, zanlının bu suçlarla bağı olup olmadığının araştırılacağını aktardı. Polis, ayrıca zanlının evinde bulunan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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