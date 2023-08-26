Biyologlar Derneği BREAK FREE FROM PLASTIC üyesi oldu

ECBA – Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği üyesi olan Biyologlar Derneği artık uluslararası platformda ülkemizi temsil etmek ve plastik kullanımının yarattığı kirliliği çevre ve halk sağlığı üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefleyen uluslararası kuruluş olan BREAK FREE FROM PLASTIC üyesi olmuştur. Derneğimizin bu platforma üye olmasının temel nedenleri arasında Dünya!daki uygulamarı takip etmek, işbirliğini ve teması artırmak yanında plastik kullanımını minimize edip çevre ve halk sağlığı üzerinde kurduğu negative baskıyı azaltmak için hem uluslararası platformda hem de ülkemiz özelinde mücadele vermektir.

Hatice Benan

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Adına