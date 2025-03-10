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BM, Cenevre zirvesinin programını açıkladı

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BM gelecek hafta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek zirvenin programını açıkladı.
BM, Cenevre zirvesinin programını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) gelecek hafta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi zirvenin “resmî olmayan” programını bugün açıkladı.

Toplantı, 17 ve 18 Mart tarihlerinde yapılacak ve Kıbrıs’taki iki tarafın yanı sıra adanın üç garantör gücü olan Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık ile BM temsilcileri, Kıbrıs sorununu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Zirve Pazartesi günü yerel saatle 19.00’da (Kıbrıs saatiyle 18.00) Cenevre’deki Intercontinental otelinde verilecek bir yemekle başlayacak. Yemekte liderlerle birlikte birer temsilci de yer alacak. Yemek öncesi taraflar Genel Sekreter Antonio Guterres ile birlikte fotoğraf çekimi şansı verilecek.

Intercontinental’in Le Woods isimli restoranında sunulacak menüde, 52 İsviçre frangı (55 avro) fiyatla satılan siyah angus filetosu biftek, fırınlanmış dana eti, mantar ve mantar püresi, soğan soubise ve patates kapuçino servis edilecek.

Yemekten sonra program, Salı günü saat 09.00’da Intercontinental’de Guterres ile her bir heyet arasında gerçekleşecek bir dizi ikili görüşmeyle devam edecek. Ardından zirve saat 11.30’da, Cenevre’deki BM binası Palais des Nations’da (Milletler Sarayında) genişletilmiş toplantıyla devam edecek. Bu toplantıda da heyetlerin en fazla altı kişiden oluşması isteniyor.

BM’nin açıklamasında bu heyetlerde önemli sayıda kadın katılımcının olması isteği de vurgulanmış durumda. Zirve toplantısının 14.30’da tamamlanması ve ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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