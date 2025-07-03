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BM, Kıbrıs konusunda tarafları 16-17 Temmuz'da New York'ta bir araya getirecek

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Birleşmiş Milletler (BM), 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde New York'taki genel merkezde, Kıbrıs konusunda tarafların bir araya geleceği gayriresmi toplantı yapılacağını duyurdu.
BM, Kıbrıs konusunda tarafları 16-17 Temmuz'da New York'ta bir araya getirecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Dujarric, "Bu yıl 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs'la ilgili gayriresmi toplantının ardından, Genel Sekreter 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Merkezi'nde Kıbrıslı Rum ve Türk liderler ile Yunanistan, Türkiye ve

Birleşik Krallık'ın garantör güçlerinin temsilcilerini Kıbrıs konusunda başka bir gayriresmi toplantı için bir araya getirecek." diye konuştu.

Toplantının, diyaloğu sürdürme ve mart ayından bu yana kaydedilen ilerleme hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunacağı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de genişletilmiş formatta Kıbrıs toplantısı gerçekleştirilmişti.

Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol haritası belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirmişti.

Toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katılmıştı.

 

 

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