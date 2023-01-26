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BM, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yavaşlayacağını öngördü

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BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, Kovid-19'un devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a gerileyeceğini öngördü.
BM, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yavaşlayacağını öngördü

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı.

Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de Kovid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği enerji ve gıda krizi gibi bir dizi şokla karşı karşıya kaldı.

Yüksek enflasyon, reel gelirlerde düşüşe ve yaşam maliyeti artışına sebep olurken, birçok ülkede orman yangınları ve seller gibi ekonomik zararlar ve insani sorunlara yol açan iklim olayları görüldü.

Rapora göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaptığı hızlı faiz artırımları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarını ve kur değer kayıplarını tetikledi.

Yükselen faiz oranları ve azalan satın alma gücü, tüketici güvenini ve yatırımcı duyarlılığını zayıflatarak dünya ekonomisi için yakın vadeli büyüme beklentilerini daha da belirsiz hale getirdi.

Tüketim mallarına olan talebin azalması, Ukrayna'da uzayan savaş ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle küresel ticaret yumuşadı.

Rapora göre, bu kapsamda, BM'nin 2022'de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüldü.

Öte yandan, küresel ekonomide toplam talebin zayıflamasıyla enflasyonist baskıların kademeli olarak azalacağı tahmin edilen raporda, çok sayıda ekonomik, finansal, jeopolitik ve çevresel risklerin devam etmesi nedeniyle kısa vadeli ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

ÇOĞU GELİŞMİŞ EKONOMİDE RESESYON RİSKİ

Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri kalanını olumsuz etkiliyor.

ABD'de 2022'de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023'te yalnızca yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB'nin 2022'de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2'ye çekildi.

Hükümetin sıfır Kovid-19 politikasını bırakıp para ve maliye politikalarını gevşetmeye başlamasının ardından Çin'deki ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 4,8'e yükseleceği tahmin edildi. İngiltere ekonomisinin ise 2023'te yüzde 0,8 oranında daralması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON DÜŞECEK

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başta tahıl ürünleri olmak üzere gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların Türkiye ve BM'nin girişimiyle Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasıyla hafiflediği vurgulandı.

BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024‘te ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi.

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