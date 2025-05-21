BM Özel Temsilcisi Holguín, 24-31 Mayıs’ta Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, 24-31 Mayıs tarihleri arasında adayı ziyaret ederek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler, temsilcileri ve ilgili taraflarla görüşmelerde bulunacak.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, CNA’ya yaptığı açıklamada Holguín’in ziyaret kapsamında garantör ülkeler olan Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık ile de temaslarda bulunmayı planladığını belirtti.