BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak

Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de başlatıldı.
Altıncı yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak BM seviyesinde destek gördü. Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Emine Erdoğan'a yazılı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunması üzerine Emine Erdoğan, kurulun başkanlığını üstlendi.
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