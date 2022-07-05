BM: Somali’de altı ayda en az 200 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Somali’de ocaktan bu yana en az 200 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü bildirdi.

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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (UNOCHA) açıklamasında, Somali’nin 2017’den bu yana ilk kez ‘felaket düzeyinde gıda güvensizliğine’ tanık olduğu belirtildi.

Afrika Boynuzu’nda kuraklık koşullarının ülkenin sekiz bölgesinde art arda gelen dördüncü yağışlı mevsimin ardından kötüleştiği belirtilen açıklamada, “(Bu durum) 7 milyondan fazla kişiyi etkiledi ve 805 binden fazla kişi yerinden oldu” dendi.

BM’nin Somali’deki kuraklıkla mücadele kapsamında Kuraklığa Müdahale ve Kıtlık Önleme Planı’nı başlattığı ifade edilen açıklamada, planın uygulanması için 993,3 milyon dolara ihtiyaç olduğu ve 6,4 milyon kişiyi hedeflediği kaydedildi.

Somali hükümeti, artan kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021’de ülke genelinde ‘acil durum’ ilan etmişti.