BM, Yemen için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler, ateşkes anlaşmasına varılan Yemen ile ilgili acil toplantı kararı aldı.
Birleşmiş Milletler ateşkes gözlem ekibi, Yemen’deki liman şehri Hudeyda’da ilk toplantısını düzenledi.
İsveç’te 6 Aralık’ta başlayan, 13 Aralık’ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için, tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.
Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes bozulunca BM devreye girdi.
Yemen’de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.
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