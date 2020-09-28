  • BIST 1.121
  • Altın 468,214
  • Dolar 7,7678
  • Euro 9,0550
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

BM:İsrail, 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

» »
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.
BM:İsrail, 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 506 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

İsrail'in sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktığı kaydedilen raporda, bu yıl içinde yıkılan 506 ev ve yapıdan 134'ünün Doğu Kudüs'te bulunduğu kaydedildi.

Batı Şeria’nın yüzde 60'ına tekabül eden "C bölgesi"nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı evlerin yıkım masraflarını da ev sahiplerinden aldığı bilgisine yer verildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, 10 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası hukuka aykırı yıkım faaliyetlerine hız verdiğini vurgulamıştı.

McGoldrick, işgal altındaki bölgelerde halkın mülküne zarar vermenin uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekerek, salgın döneminde bu yıkımların hız kazanmasının endişe uyandırdığını ifade etmişti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere yönelik yıkımlar gerçekleştirdiği ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine de hız verdiği belirtiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tanınmayan 'Karabağ Cumhuriyeti' lideri Arayik Harutyunyan: Güneyde pozisyonlar kaybettik, düzinelerce ölü, yaralı var27 Eylül 2020 Pazar 23:16
  • Azerbaycan, Ermenistan sınırında çatışmalar olduğu iddialarını yalanladı27 Eylül 2020 Pazar 22:31
  • Kremlin: Ermenistan lideri Paşinyan, Putin’e telefon etti27 Eylül 2020 Pazar 20:49
  • Azerbaycan’dan, 'Ermenistan’a uluslararası yaptırım uygulanması' talebi27 Eylül 2020 Pazar 20:46
  • Ermenistan: Karabağ’daki çatışmalarda 16 asker hayatını kaybetti27 Eylül 2020 Pazar 20:46
  • Ermenistan'dan 55 yaş ve altındaki yedek askerleri seferber etme kararı27 Eylül 2020 Pazar 20:42
  • Azerbaycan: Ermenistan'ın savunma hattı kırıldı, 7 köy kontrol altına alındı27 Eylül 2020 Pazar 20:31
  • Maden ocağında facia: 16 ölü27 Eylül 2020 Pazar 17:44
  • Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!27 Eylül 2020 Pazar 17:22
  • Dağlık Karabağ'da gerilim tırmandı: Azeri tarafında kayıplar var, Ermenistan'ın 12 uçaksavar sistemi imha edildi27 Eylül 2020 Pazar 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti