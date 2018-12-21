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Boğaz Şehitliği’nde dini tören düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği organizesiyle Boğaz Şehitliği'nde şehitler için dini tören düzenlenerek dua okundu.
Boğaz Şehitliği’nde dini tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği organizesiyle Boğaz Şehitliği'nde şehitler için dini tören düzenlenerek dua okundu.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla ilk kez düzenlenen törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, askeri erkan, elçilik yetkilileri, din görevlileri katıldı. 

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği  tarafından organize  edilen törende, şehitlerin ruhlarına dualar okundu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Eken, törende yaptığı konuşmada, Anavatan ve Yavruvatan’da kanlarını akıtan tüm şehitleri rahmetle andı. 

Şehitlerin; ‘vatan nasıl kazanılır, toprak parçası nasıl vatan yapılır’ göstergesi olduğuna vurgu yapan Eken, "Vatan uğruna şehit olanlar ölmez, şehitler bizi hissediyor, bize düşen şehitlerimize layık olmaktır, buna gayret ediyoruz" dedi. 

Eken, şehitler için dualar okuyan din görevlilerine ve törene katılanlara  teşekkür etti.

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