Boğazköy’de Gece Saatlerinde Kaza: Sürücü Yaralandı

17 Haziran 2025 tarihinde saat 23:00 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Rasul Jorayev (E-25) yönetimindeki GM 752 plakalı salon araç, Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Araç, yolun sağından dışarı çıkarak bir ikametgâhın hasır tellerine sol yan kısmıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü tamamen kaybeden araç, daha sonra yolun sağında bulunan servi ağacına da çarparak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan sürücü Rasul Jorayev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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