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Boğazköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Ölümle neticelenen trafik kazası
Boğazköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

03 Ağustos 2025 sabahı saat 05.30 sıralarında Boğazköy Atatürk Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Adil Muti Havare hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan üç kişi ise yaralandı.

Adil Muti Havare’nin yönetimindeki KE 288 plakalı araç, kuzey istikametine doğru seyrederken sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarı ile selvi ağacına çarptı.

Kazada yaralanan yolculardan Elif Eda Kırğıl (18) kalça ve omur kırıkları teşhisiyle, Büşra Kırğıl (22) ise genel travma şüphesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı. Diğer yolcu Sabri Kenan Kahiloğulları (21), sağ el bileği, kaburga ve omuz kırıkları ile akciğer kanaması nedeniyle Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde ağır yaralanan sürücü Adil Muti Havare olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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