Boğulma tehlikesi geçiren kadın, yoğun bakımda!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Alsancak’ta bir plajda deniz içerisinde bulunan 73 yaşındaki Nazmiye Akhisar, dengesini kaybederek yüzüstü suya düşmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Akhisar’a olay yerinde ilk müdahale yanında bulunan kızı tarafından yapıldı. Ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akhisar, Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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