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Borçlu aboneler dikkat: Son ödeme tarihi 17 Şubat

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Aralık’a kadar olan borçlarını en geç 17 Şubat’a kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.
Borçlu aboneler dikkat: Son ödeme tarihi 17 Şubat

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2024 sonu itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Aynı açıklamada Ocak 2024’den itibaren daireye 12 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerinin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’nin muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.

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