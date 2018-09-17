Bozkır ve heyeti Meclisi Başkanı Uluçay tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay tarafından da kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay tarafından da kabul edildi.

Bozkır, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında herzaman yanında olacaklarını vurguladı.

Bozkır, “Bizim için Kıbrıs Herzaman birincil önceliktir. BM genel Kurul toplantısı öncesinde oraya gidecek heyetlerimizle ortak nasıl bir strateji izleyebiliriz Kıbrıs konusunun gelişmesi için neler yapabileceğimizi görüşüyoruz” dedi.

Bozkır, Rumların gerçek niyetinin ortada olduğunu haksız olarak elde ettikleri gücü korumaya çalıştıklarını, sahte devletletlerinde Kıbrıs Türkünü azınlık olarak gördüklerini belirterek bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Artık ucu olmayan süreçlerin yararlı olmayacağını düşünüyoruz” diyen Bozkır, BM Genel Sekreteri’nin de kendileriyle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Volkan Bozkır, doğal kaynakları da adeta bir emrivakiyle tamamen Rumların kabullenmesini asla kabul etmediklerini kaydetti. Bozkır, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanını, Ekim ayında Türkiye’ye davet ettiklerini onunda kabul ettiğini de belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay da “yeni dönemde KKTC ve TBMM arasında çok daha yakın koordineli bir iletişim sağlanacak. Özellikle dışilişkiler bağlamında daha etkin olmak için birtakım adımlar atacağız bu adımları atarken de yakın bir çalışma içerisinde olacağız” dedi.

Ekonomik krizin söz konusu olduğu bu dönemde Kıbrıs konusunun öneminin de devam ettiğini belirten Uluçay, sorunu ortadan kaldırabilmek için yıllardır verilen mücadeleyi sürdüreceklerini de kaydetti.

Bu mücadelenin Türkiye ile birlikte yürütüleceğini söyleyen Uluçay ay sonu yapılacak olan New York görüşmesinde beklentilerinin sonuç odaklı bir bakış açısıyla görüşme sürecinin başlatılması olduğunu vurguladı.

Uluçay, “yeni başlayacak süreç eğer başlayacaksa mutlaka sonuç odaklı olmaldır. Bizim mücadelemiz bu süreç sonunda Kıbrıs adasında gerek ekonomik açıdan ciddi bir değer taşıyan doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi gerekse de Kıbrıs Türk halkının yıllardan beridir hak ettiği şekilde dünyada yerini alabilmesidir” diye konuştu.