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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Haziran 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Haziran 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 75,72 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 75,72 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının faiz kararları sonrasında geçen haftayı pozitif tamamladı.

ABD'de son aylarda yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik büyüme yavaşlarken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik veriler de talebin zayıflayacağı yönündeki endişeleri artırdı.

Öte yandan, Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli CNPC şirketiyle petrol sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçildiğini bildirdi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 552'ye geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 75,82 ile 76,33 dolar aralığının direnç, 75,51 ile 75,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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