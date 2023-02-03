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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Şubat 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Şubat 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Şubat 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolara düştü. 

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