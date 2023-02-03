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03.02.2023 10:48
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Şubat 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolara düştü.
Etiketler:
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