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Brexit depremi sonrası sterlinde sert düşüş

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İngiltere'de Brexit anlaşması sonrası yaşanan istifalar sterlini vurdu
Brexit depremi sonrası sterlinde sert düşüş

Başbakan Theresa May yönetimindeki Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasına onay vermesi 3 bakanın istifasıyla sonuçlandı.

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İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara'nın istifasının ardından Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de görevinden ayrıldı.

Bu istifalar sonrası sterlin/TL 7.09 dan 6.91'e kadar geriledi.

Ne olmuştu?

http://www.detaykibris.com/brexit-anlasmasi-sonrasi-3-bakan-istifa-etti-174674h.htm

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