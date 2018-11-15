Brexit depremi sonrası sterlinde sert düşüş

Başbakan Theresa May yönetimindeki Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasına onay vermesi 3 bakanın istifasıyla sonuçlandı.
İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara'nın istifasının ardından Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de görevinden ayrıldı.
Bu istifalar sonrası sterlin/TL 7.09 dan 6.91'e kadar geriledi.
Ne olmuştu?
http://www.detaykibris.com/brexit-anlasmasi-sonrasi-3-bakan-istifa-etti-174674h.htm
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