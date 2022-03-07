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BRTK Müdürü Özkurt’tan 8 Mart Mesajı

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BRTK Müdürü Özkurt’tan 8 Mart Mesajı
BRTK Müdürü Özkurt’tan 8 Mart Mesajı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece 8 Mart’a sıkıştırılmadan her gün hatırlanması gereken bir değer olduğunu vurguladı.


Özkurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özkurt mesajında, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanması için kadınların sorunlarına dikkat çekilen bu günde, kadın dayanışmasının büyük önem kazandığını belirtti.


Toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminin sadece 8 Mart’a sıkıştırılmadan her gün hatırlanması gereken bir değer olduğunu kaydeden Özkurt, “Tüketimin her geçen gün farklı şekillerde dayatıldığı günümüzde; geleneksel ve yeni medyada kadının bedeni üzerinden metalaştırıldığı görmekteyiz. Bu nedenle kadının medya sektöründe varlık göstermesi ve temsiliyetinin artması için kadın ve medya ilişkisinin yeniden düzenlenmesini ve bu yönde etik değerlerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. 


Özkurt, bıkmadan usanmadan toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle derinleşen adaletsizliği önlemek için atılacak hızlı ve doğrudan adımların büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlattıklarını belirterek toplumsal hayatta ve iş hayatında kadınların eşit şartlarda muameleyle yaşadığı nice 8 Mart’lar diledi.

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