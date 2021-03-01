BU ADALETLİ Mİ?

Hükümet aldığı bir kararla Üniversitelerimizde öğrenim görüp mezuniyet aşamasında olan 17500 öğrenci için karar alarak ülkeye gelmeleri halinde karantina ücretlerinin KKTC Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini duyurdu. İlk bakışta bu öğrencilerin ekonomiye katkısı düşünülürse olumlu bir karar olarak görülür.

Ancak bu uygulamadan en büyük kazancı Üniversitelerin sağlayacağı aşikârdır.

Karantina ücretleri 322 TL/gün olarak öngörülmektedir.

Yaklaşık 17000 öğrenci geleceği tahmin edilmektedir. Ödenecek karantina ücreti 15 gün için 76 milyon,7 gün için ise 38 milyon TL tutmaktadır.

Birinci soru Hükümetin kasasında bu kadar harcayacak para var mı sorusudur.

İkinci soruyu sormak için bir başka hesap yapmak gerekir. Üniversitelerimizde harçlar 30 bin ile 70 bin TL arasında değişmektedir. Bu nedenle ortalama olarak 45 000 TL üzerinden hesap yaparsak Üniversitelerimiz bu öğrencilerden ortalama 760 000 000 TL gelir sağlayacaklardır. Bu gelirin dışında kendi yurtlarında karantinaya alınacak öğrencilerden da ek gelir sağlayacaklardır.

Sormak lazım Üniversitelerimiz neden bu bu gelirlerinden %10 feragat ederek bu karantina ücretlerini üstlenmiyorlar. Zaten vergiden muaf olan bu sektör neden bu zor günlerimizde bir katkı koymuyor?

Bu %10 ‘luk feragat ile Devlet kapısında ihtiyaçlın olarak 1500 TL yardım bekleyen 5000’in üzerinde vatandaşın ocak üstüne koyacak aşı olur.

Bir başka soru da Yurt sahipleri için sormak lazım. Yurt sahipleri genelde Kalkınma Bankasına borçludurlar. Bunca zamandır yurtları kapalı ve muhtemelen gelirleri olmadığı için taksitlerini ödeyememektedirler. Üniversite sahiplerine böylesi kıyak geçerken onlar için alınmış bir kararınız var mıdır?

Hükümet edenler siz hep mi güçlüden yana olup fakir fukarayı ezeceksiniz?