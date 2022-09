Bu burçlarla sakın evlenmeyin! Hayatı eşlerine zindan ediyorlar

"Çok iyi tanıyorum" dediğiniz insanın değişimini görmeyi kabul edemezsiniz. Astrolojide özellikle evlendikten sonra anında değişen burçlar var. Bu sebeple bu burçlarla evlenmeden önce bir kez daha düşünmeniz gerekir.

Evlendikten sonra partnerinizin değişimini kabullenmek çok zor olabilir. Uzun zamandır birlikte olduğunuz partnerinizin evlendikten sonra hiç istemediğiniz davranışlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

İyi yönde olan değişimler ilişkinizi güçlendirirken kötü yönde olan değişimler büyük pişmanlıkların yaşanmasına sebep olabilir. Evlendikten sonra değişimleriyle eşlerini canından bezdiren burçları Posta.com.tr okurları için araştırdık.

İşte asla evlenmemeniz gereken burçların listesi...

1- ASLAN BURCU

Aslan burcu olan kişiler neşeli ve dışa dönük insanlar olurlar. Sosyalleşmeyi ve arkadaş çevreleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Evde olmak onlara göre değildir. İlişkilerinde de her zaman eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek ister.

Ancak Aslan burcu olanlar evlendikten sonra değişebilir. Tamamen evde vakit geçirmek isteyebilirler. Ayrıca bencil davranışlarıyla eşlerini çileden çıkarabilirler. Aslan burçları ile evlendiğinizde tembel ve benmerkezci yönüyle karşılaşmış olursunuz.

2- OĞLAK BURCU

Oğlak burçlarının sabit yapıda olduğu düşünülse de evlendiklerinde bambaşka insanlar olabilirler.

Oğlak burçları sevgililik döneminde partnerini asla kısıtlamaz ve onu özgür bırakır. Bireysel yaşamına saygı duyar.

Oğlak burçları evlendikten sonra yavaş yavaş baskıcı ve kuralcı yönünü göstermeye başlar. Eşlerinin üzerine hakimiyet kurmak isterler.

Oğlak burcu erkekleri ve Oğlak burcu kadınları bu konuda aynı özellikleri gösterir.

Onların kurallarına göre yaşamaya çalışmak bir süre sonra hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. Ayrıca işkolik olan Oğlak burçları eşleri ile ilgilenmeyi ihmal edebilir.

3- BALIK BUCU

Balık burçları ile müthiş bir aşk yaşayabilirsiniz. Onların kalbi çok hassastır. Duygusal ve romantik oldukları için Balık burçları ile ilişki yaşamak çok keyifli olur.

Ancak Balık burcu biriyle evlendiğinizde sizi değiştirmeye çalışabilirler. Duygusallığına ve alınganlığına katlanabilmek çok zor olabilir. Balık burcunun her şeye sürekli alınması iletişim kurmanızı zorlaştırabilir.

4- İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanlar flört etmeyi çok sever. Tek bir insana bağlı kalabilmek konusunda pek başarılı olamazlar. Yeni insanlar tanımaktan ve sosyalleşmekten çok hoşlanırlar.

İkizler burcu olan biriyle sevgilik döneminde çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İkizler burçları evlendiklerinde sadık kalmayı pek başaramaz.

Aklı sürekli başka insanlarda olabilir. Çünkü İkizler burcu flört etmeyi her zaman bir oyun olarak görür. Bu durum bir süre sonra evliliğinize zarar verir.

5- YAY BURCU

Yay burçları asla büyümeyen bir çocuk gibidir. Onlar her zaman yeni yerler görmek ve gezmek ister.

Kendilerini her anlamda geliştirmeyi seven Yay burçları, evlilik konusunda pek başarılı olamaz. Aynı evin içerisinde bir kişiyle birlikte yaşamak yalnızlığı seven Yay burçlarına korkunç gelebilir.

Sivri dilli olan Yay burçları, eşlerinin hoşuna gitmeyen davranışlarını da her fırsatta eleştirebilir. Durum böyle olunca evliliğinizden keyif almanız mümkün olmaz. Bu sebeple Yay burçları ile evlenmeden önce bir kez daha düşünmeniz gerekir.