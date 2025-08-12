Bu da oldu! Müdür Kemal Ataman çalışanlardan şikayetçi oldu!

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz greve gitti.
Koopbank Genel Merkezi önünde toplanan çalışanlar, pankartlar eşliğinde eylem yaptı.
Eylem sırasında bazı çalışanlar bina içerisine girerek yönetime tepkilerini iletti.
Yaşanan gerginlik üzerine Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, bina içerisine giren eylemciler hakkında polise şikâyetçi oldu.
