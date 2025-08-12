  • BIST 10962.75
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Bu da oldu! Müdür Kemal Ataman çalışanlardan şikayetçi oldu!

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz greve gitti.

Koopbank Genel Merkezi önünde toplanan çalışanlar, pankartlar eşliğinde eylem yaptı.

Eylem sırasında bazı çalışanlar bina içerisine girerek yönetime tepkilerini iletti.

Yaşanan gerginlik üzerine Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, bina içerisine giren eylemciler hakkında polise şikâyetçi oldu.

