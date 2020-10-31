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Bu Gece Gerçekleşecek Olan Mavi Dolunay, 76 Yıl Sonra Dünyanın Her Yerinden İzlenebilecek

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İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, Mavi Dolunay'ın 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden izlenebileceğini söyledi.
Bu Gece Gerçekleşecek Olan Mavi Dolunay, 76 Yıl Sonra Dünyanın Her Yerinden İzlenebilecek

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken dolunay, gök bilimciler tarafından Mavi Dolunay olarak tanımlanıyor.

31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek Mavi Dolunay, ayrıca uzun süredir dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olma özelliği taşıyor.

"76 YIL SONRA BİR İLK"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olay, bu bakımdan önemlidir." dedi.

Mavi Ay'ın ya da Mavi Dolunay'ın nadir bir doğa olayı olduğunun altını çizen Esenoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur.

Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler. Ancak astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir.

Bu yüzden 2 Ekim ve 31 Ekim’de iki kez dolunayı görüyoruz. Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek."

Esenoğlu, Mavi Dolunay'ın amatör veya profesyonel fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen yaşatacağını sözlerine ekledi.

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