Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, ülkenin alçak basınçla ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre hava bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, yarın açık ve az bulutlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, perşembe parçalı ve az bulutlu, cuma ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31 sahillerde 24-27 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.