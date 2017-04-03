Bu Kadar Şikâyet Niye (2)

Haklarında şikâyet olunanların durumuna bakalım.

Adam bir GSM şirketinden taksitle bir cihaz alıyor 12 ay taksitle ödeyecek.10 ay ödeme yapıyor son iki ay bir vesile ile ödeme yapamıyor. Üçüncü ay ödemeye gittiğinde yüksek bir ücretle karşılaşıyor. İtiraz ediyor dinleyen yok. Şirket ona cihazı yeniden satmış görünüyor. O kargacık burgacık imzalatılan mukavelede bu yazıyormuş. Üstelik bunun bir nüshası da alıcıya verilmiyor. Sonuç ne mi oldu. Mahkeme adamı 266 TL’lik cihaza 1580 TL ödemeye mahkûm ediyor ve adalet yerini buluyor.

Son zamanların en önemli davalarından biri bir sürücünün bir motosikletin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası.

Dava sonuçlandı: Motosikletli şahsın ölümüne sebep olan araç sürücüsü ……. bir yıl hapis cezası verildi. Ceza evinde yatacağı süre 5-6 ayı geçmez. Aslında KKTC yargısı o motosikleti vatandaşı bugün bir kez daha öldürdü

Son zamanların en önemli adalet dağıtan kararı geçen gün okundu:

Ceza yasalarımıza göre 10 aylık gebelik sonrası yapılan kürtajın suç olduğu ülkemizde. Bir özel hastanede Sekiz buçuk aylık bebeğe varan hamilelikte yasa dışı kürtaj yapıldığı be alınan fetüslerin tarlalara gömüldüğü tespit edildi. Hatta sekiz buçuk aylık fetüsün canlı canlı gömüldüğü iddiası gazetelerde günlerce yayınlandı.

Olayı soruşturan savcının beyanı şu ‘’Raporda zanlıların aleyhinde çok ciddi ithamlar var. Adli Tıp raporu davanın seyrini değiştirdi, önümüzdeki günlerde zanlılarla ilgili çok önemli bilgileri paylaşacağız”

Bu arada yasa dışı kürtaj yaptıran annelerden biri da yargılandı ve Dokuz ay hapse mahkûm edildi. Bu cezayı hâkimler nere göre hangi kıstasa göre verdi anlayamadım. Hele doktorlar ve hastane sahipleri ile ilgili kararlar açıklandıktan sonra anlamak mümkün değil. Çünkü anneye bu ceza verilirse onların cezası herhalde örnek cezalar olacaktı.

Örnek ceza da oldu ama çok çok kötü bir örnek.

Hastane sahipleri sanki olay başka yerlerde yaşanmış gibi beraat ettiler. Hem de aleyhlerine okunan yirmi davadan suçsuz bulunarak

Siz bir işyerinin patronu olacaksınız ve sizin iş yerinizde neler olduğu konusunda bilginiz yok. Biz de yedik.

34 haftalık bebeğin canlı doğduğu konusunda bulgu olmadığı için tüm sanıkların adam öldürme suçundan beraat ettiği ifade edildi.

34 haftalık bebeğin nefes aldığı belirlenemedi.Diyelim ki bebek ölü doğdu neden mezarlıkta değil da tarlada gömülü?neden kayıt tutularak kürtaj gerçekleşmedi.?sorusunu kim cevapladı hakimler mi?

Bu kadar atılı suça rağmen sadece iki Doktor bir hemşire ceza alıyor. Cezalar da müthiş.

Bir Doktor kocaman beş yıl, diğer Doktor kocaman dört yıl ve hemşire herhalde aletleri verdiği için iki yıl.

Öğrenci yurdunda arkadaşını bıçaklayan öğrenciye Yirmi beş yıl hapis.

Ercan’da 1(Bir) gram Hint keneviri ile yakalanan suçluya okkalı bir tutuksuz yargılanma cezası 100 bin TL senet ve 10 000 Tl nakit ve yurt dışına çıkış yasağı.

Suçlu bulunması durumunda ise sınır dışı ilan edilecek.

Maşallah narkotik köpeğine bir gramı ne kadar güzel buluyor. O piyasada satılan ve neredeyse ilkokul öğrencilerine yayılacak kullanımı sağlayan baronların zulaları da bulunamıyor…

Görüldüğü gibi ülkemizde her şey tıkır tıkır işliyor. Benim hiç şikayetim yok.Her alanda gelişip güçleniyoruz.Ekonomik paketlerle uçuyoruz bu kadar şikayet niye?