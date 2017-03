Bu Kadar Şikâyet Niye…(1)

Biz Kıbrıslılar her şeyden şikâyetçiyiz. Hiçbir şeyi beğenmiyoruz. İşimiz gücümüz şikâyet ve dedikodu.

Sözde memlekette hiçbir şey yolunda gitmiyormuş?

Her geçen gün fakirleşiyormuşuz?

Sağlık sistemimiz bozukmuş?

Bankacılık ve finans sektörümüz vatandaşı eziyormuş?

Devlete alınanlar torpille alınıyormuş?

Adaletli vergi sistemimiz yokmuş?

Bu ülkede yolsuzluk ve rüşvet varmış.?

Bu ülkede adaletli yargı sistemimiz varmış?

Sanki ben başka ülkede yaşıyorum. Bütün yukarıda saydığım ve daha fazlası bü ülkemizin tıkır tıkır işleyen sistemleri. Allaha şükür benim ülkem güllük gülistanlık. Bakmayın şikâyetlere hepsi laga luga yapıyor. Herkes esasında halinden çok çok memnun. Zaten eğer laga luga yapmasadalardı bir şeyleri değiştirirlerdi.

Son genel seçimler da dâhil halkımızın %83.83’ü bu düzenden memnunlar. Mesele şu ki bu oy verenler demek bu sitemden az veya çok nemalanıyorlar ki sistemin değişmesini istemiyorlar.

Nasılsa nereden buldun diye bir yasa yok. Fakirleşiyoruz derler altlarında BMW, Mercedes ve Jeep’ler ile dolaşanların sayısı her gün artar. Kimi dertden kimi zevkten meyhaneler dolup taşıyor.

Bankalar ağlama duvarı olmuş her geçen gün karlarını katlayarak yola devam

Eğitimcisi, Turizmcisi devlete vergisini vermiyor.

Maşallah Üniversitelerimiz dolup taşıyor.

Beş yıldızlı otellerimizin kumarhanelerinde yer bulamasınız. Her hafta sonu Türkiye’nin en kalbüstü sanatçıları Kumarcılarımıza yemeli içmeli bedava konser veriyor.

Bir da plağın diğer yüzü var işte bize gerçeği anlatıyor.

Ülkemizde uyuşturucu kullanımı hızla artıyor ama bu güne kadar herhangi bir uyuşturucu baronunun yakalandığı vaki değil. Ayakçılar ve içiciler yakalanıyor. Anımsadığım en büyük üretici olarak 1300 kök ekilmiş 5000 kadar da ekilmemiş Hint keneviri ile yakalan şahsa hâkim on bir ay ceza verdi. Ayni hâkim on gram uyuşturucu ile yakalanan içiciye da on iki ay hapis.

Yolsuzluktan yakalanan ne bir Bakan ne bir Müsteşar ne bir müdür yok bu ülkede. Sayıştay ve Ombustman raporlarını sorarsanız hak getire. Yüzlerce dosya var ama yargıya gitmemesi için Mecliste fren görevi yapan komisyonlar ve yönetimler var.

Vekillerimize her türlü özgürlük var. İstediği hızda araç kullanabilir. İstediği yere park edebilir, seyir halinde istediği kadar cep telefonunda konuşabilir özgürdür.

Hastanelerdeki veya özel kliniklerdeki ölüm vakalarının hiçbiri Doktor hatalarından olmaz. Sezeryanda sidik torbası kesilen karınlarımız da olayı normal karşılar.

Bu arada bulduğum en garip eylem Doktorlarımızın Meclis kapısına önlük asma eylemi. Yasa talebi ile yapılmış bir eylem ama Her dönemde hem Meclisin hem de kabineni yarısının Doktor olduğunu unutmuşlar galiba.

Haksızlığa mı uğradınız, Bir Avukat size hata mı yaptı onu siz dava edemezsiniz, Baroya şikâyet edeceksiniz Baro değerlendirecek ve o size edebilirsiniz derse dava açabilirsiniz. Unutmayın ki davaya bakacak yargıç da meslektaşıdır…….(Devam edecek)