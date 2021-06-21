Bu Memleket Bizim Platformu Jane Holl Lute'a Mektup Gönderdi

Bu Memleket Bizim Platformu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'a verilmek üzere BM Kıbrıs Ofisi'ne mektup gönderdi.

Mektubun içeriği şöyle;

Sn. Jane Holl Lute

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı;

Kıbrıs Türk Toplumu’nun demokrasi, insan haklarına saygı ve Kıbrıs’ın federal çözümle birleştirilmesi hedeflerine yönelik olarak Bu Memleket Bizim Platformu adı altında, bir araya gelen siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri olarak, BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres ve sizlerin çözüm konusunda yürüttüğünüz çalışmaları saygı ve takdirle karşılıyoruz.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlere müdahale ile ortaya çıkan yapay siyasi iradenin, Ankara Hükümeti ile birlikte ortaya koyduğu, BM kararlarına aykırı, ayrı devlet talebinin, çözümün önünde engel olduğunu düşünüyoruz. Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasını ve adanın kuzeyinin Türkiye’ye entegrasyonunu hedefleyen bu talep, Kıbrıs Türk toplumunun gerek Annan Planı referandumunda, gerekse daha sonraki kitlesel eylemlerinde ortaya koyduğu somut federal çözüm talebine aykırıdır. Kıbrıs Türk Toplumu’nun büyük çoğunluğunun talebi olan iki tarafça da kabul edilmiş, BM kararları ile kayıt altına alınmış Birleşik Federal Kıbrıs çözümü, en gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm şeklidir.

Çözümsüzlüğü devam ettirmek için, Ankara Hükümeti tarafından ortaya atılan ve Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmeyenlerce sizlere iletilen iki ayrı devlet önerisinin, BM’yi devre dışı bırakmaya yönelik olduğunu hatırlatır, taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek Birleşmiş Milletler kayıtlarına ve kararlarına girmiş federal çözüm için tarafların çözüm masasına oturmalarına yönelik diplomatik çabalarınızı yoğunlaştırmanızı talep ederiz.