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Bulaşıcı hastalıklar yasa tasarısı oybirliğiyle onaylandı

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Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle onaylandı.
Bulaşıcı hastalıklar yasa tasarısı oybirliğiyle onaylandı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu devam ediyor. Genel Kurul’da kararnamelerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTT Matik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:43/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarıya ilişkin raporu ele alındı. 
SANER
UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti. Saner, PTT Matik Cihazlarının ülkede olduğunu ancak yasal boşluk nedeniyle kullanılamadığını belirterek, yasanın bu boşluğu dolduracağı inancını dile getirdi.
Saner’in konuşmasının ardından tasarı madde madde görüşülerek oybirliği ile onaylandı.
BULAŞICI HASTALIKLAR YASA TASARISI 
Genel Kurul’da daha sonra komitelerden gelen; Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı (Y.T.No:58/1/2018) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin tasarıya ilişkin raporu görüşüldü.
İlgili komite raporunun okunmasının ardından söz alan Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers yasanın önemine işaret etti.
Yasada yer alan bazı komitelerin hali hazırda çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Rogers yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti. 
BEROVA
UBP Milletvekili Özdemir Berova, 1930’lu yıllardan kalan Karantina Yasasıyla bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmeye çalışıldığını söyledi. 
Sağlık alanında ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Berova, pek çok ilacın hastanelerde bulunmadığını söyledi. 
Berova ilgili tasarıda yerel yönetimlerin dışlandığını savunarak, bu durumu eleştirdi.
Berova öte yandan tasarının mevcut uygulamalara yasal dayanak oluşturacağını kaydetti.
GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de konuyla ilgili söz alarak, hastalıkların salgın olan bir yerden adaya ulaşabileceğini dile getirerek bu anlamda gerek hava gerek deniz limanlarındaki önlemlerin önemine değindi.
Ülkedeki limanların bu açıdan “büyük zafiyet” yaşadığını söyleyen Gündüz, özellikle deniz limanlarında sorun yaşandığını anlattı. 
Olağanüstü durumlarla başa çıkmak için ulusal odak noktalarının önemli olduğunu kaydeden Gündüz, “her kafadan ses çıkarsa salgını önlemek mümkün değildir” dedi.
Gündüz yasanın tüzüklerinin hayata geçmesinin önemine de değindi.
ARIKLI
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bu yasa kapsamında elde edilecek kişisel verilen nasıl korunacağının belirtilmediğini söyledi. 
Arıklı yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.
İNCİRLİ
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “hastalıklar sınır tanımaz” diyerek, insanların büyük gruplar halinde yer değiştirdiğine işaret etti. 
Bu yasanın ülkedeki tehlikeli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, erken tanı ve tedavi imkanı sağlamak açısından önemli olduğunu dile getirdi. 
İncirli, bu konuda veri toplanması konusunun ve hasta mahremiyetinin de önemli olduğunu dile getirdi.
Hastalıklar konusunda eğitimin önemine işaret eden İncirli, bu konularla ilgili bakanlığın düzenli olarak bildirim yapması gerektiğini söyledi. 
ROGERS
Komite Başkanı Jale Refik Rogers yeniden söz alarak, her bulaşıcı hastalığın belediyeleri ilgilendirmediğini söyledi.
Bu konuların meclis komitesinde uzun uzadıya tartışıldığını dile getiren Rogers, bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin uzman kişilerden oluştuğunu, gündeme göre gerekli yetkililerin de bulaşıcı hastalıklar üst komitesine çağırılabileceğini söyledi. 
Rogers, kişisel verilerin korunması konusuna da büyük önem verdiklerini kaydetti. 
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim de söz alarak, Bulaşıcı Hastalıklar Yasanının 2009’dan bu yana çalışıldığını belirtti. 
Yasanın emrettiği 4 komitenin halihazırda kurulmuş durumda olduğunu anlatan Besim, yasanın öngördüğü tüzüklerin de hazır olduğunu, kısa süre içinde bakanlar kuruluna getirileceğini anlattı.
Kişisel verilerin korunması konusunda çok titiz olduklarını söyleyen Besim, Kalkanlı Yaşam Evi tüzüklerinin tamamlandığını anlattı.
Besim, bağımlılar için yapılması planlanan rehabilitasyon merkeziyle ilgili de bilgi verdi. 

Konuşmaların ardından Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

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