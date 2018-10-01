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Buldanlıoğlu Lefke Bölgesi'nin turizm çeşitliliğine dikkat çekti

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Buldanlıoğlu, Lefke Bölgesi turizminin planlı ve programlı bir şekilde geliştirilmesi için tüm paydaşların bir araya gelerek işbirliği içerisinde, Lefke bölgesindeki doğal ve tarihi güzelliklerin tanıtılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
Buldanlıoğlu Lefke Bölgesi'nin turizm çeşitliliğine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniveritesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İ. Nazmi Buldanlıoğlu, Dünya Turizm Günü’nün tüm Turizmcilerin ve Turizm Sektörünün daha da değer kazandığı önemli bir gün olduğunu belirterek, “Dünya Turizm Günü’’ dolayısıyla Lefke ve bölgesinde yapılabilecek turizm çeşitliliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Turizm sektörününün genelde KKTC özelde Lefke için de üzerinde öncelikle durulması ve düşünülmesi gereken  önemli bir konu olduğunu dile getiren Buldanlıoğlu, Lefke ve bölgesinde yapılabilecek turizm çeşitliliği düşünüldüğünde eko turizmin bölge için uygun bir turizm potansiyeli olduğunu belirtti. Buldanlıoğlu, eko turizmin çevre ve kültür değerlerini koruyarak, doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesine bağlı kalarak, yerel kültürlerin yaşatılması ve yerel halkların turizm faaliyetlerine katılarak yarar sağlaması ve ayrıca bölgede ekonomik ve turizm hareketliliği açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Lefke bölgesinin doğal ve tarihi güzelliklere zarar vermeden pansiyon, inaç, özel ilgi turizmi gibi alternatif turizm türlerinin yapabileceğini ve bu bağlamda merkezi İtalya’da olan ve 1986 yılında kurulan Uluslararası CITTASLOW (Sakin Şehir) resmi üyelik belgesini 2015 yılında alan Lefke’nin eko turizm kapsamında faaliyetlerde bulunmasının yer ve konum olarak önemli bir anlam taşımakta olduğunu belirtti.

“Bu çerçevede Lefke Bölgesi’nin  Eko, Agro ve Alternatif Turizm  ana başlıkları altında yakın gelecekte söz sahibi olacağına inandığımız yeni turizm ürünleri çeşitliliğinden kısaca bahsetmek uygun olacaktır” diyen Buldanlıoğlu, Lefke Bölgesinde tarım turizmi kapsamında Agro turizm başlığı altında ise, botanik bitkiler yetiştiriciliği, narenciye, peynir, süt, yoğurt, macun, zeytin, zeytinyağı, ceviz, hurma üretiminin yapıldığını, ayrıca yeşil turizm, doğaya yönelik turizm, korumacı turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin yapılabileceğine dikkat çekti.

Buldanlıoğlu, Lefke Bölgesi turizminin planlı ve programlı bir şekilde geliştirilmesi için tüm paydaşların bir araya gelerek işbirliği içerisinde, Lefke bölgesindeki doğal ve tarihi güzelliklerin tanıtılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

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