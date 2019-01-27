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Burada insanlar farelere tapıyor...

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Hindistan’ın Bikaner kenti, dünyada bir eşi daha bulunmayan özelliğe sahip. Çünkü Bikaner, farelere tapan insanların yaşadığı kent. Kentteki Karni Mata Tapınağı’nda yaklaşık 20 bin fare yaşıyor.
Burada insanlar farelere tapıyor...

Tapınağı gezerek çok ilginç görüntüler yakalayan Mersinli gezgin Umut Çor, her gün binlerce insanın tapınağa gelerek farelere elleriyle yemek yedirmelerine ve hatta onlarla birlikte aynı tabaktan yemek yemelerine tanık oldu.

Dünyada milyonlarca insan binlerce farklı inanç sistemi içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu inançlar içinde en ilginç olanlardan biri Hindistan’da. Hindistan’ın Bikaner kentinde bir grup Hindu farelere tapıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere dünya turuna çıkan Mersinli gezgin Umut Çor, gezi planları arasına aldığı, 20 bin farenin yaşadığı Karni Mata Tapınağı’nı görüntüledi.

728xauto-(1)-001.jpgYaklaşık 1,5 yıl önce Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü iken dünya turu için görevinden istifa ederek dünyayı dolaşmaya başlayan maceracı gezgin Umut Çor, dünya turunun yarısını tamamladı. 'Bir Dünya Umut' adıyla ayak basmadık yer bırakmayan ve şimdiye kadar 45 ülke gezen Çor, Avrupa'nın neredeyse tamamını, İran'dan başlayarak Japonya'ya kadar Asya'nın güneyde kalan kısmını gezerek görüntüledi. Şu anda Meksika’da bulunan ve seyahatini bir yıllık Güney Amerika gezisiyle tamamlamayı planlayan Çor, gezisinde çok ilginç insanlar, yerler ve olaylarla karşılaştı.

728xauto-002.jpgDünya gezisini ve farelere tapan insanlarla ilgili görüntülerini İHA muhabiriyle paylaşan Umut Çor, “Yaklaşık 15 aydır yollardayım ve bu kararımdan hiç pişman olmadım. Geçtiğimiz yıl baştan başa bütün Asya’yı geçtim, İran’dan Japonya’ya kadar neredeyse bütün Asya’yı gördüm. Şu anda Meksika’dayım ve Güney Amerika turuna başlayacağım. Yaklaşık 1 yıl daha yollarda olmayı planlıyorum” dedi.

FARELERE TAPAN İNSANLAR

728xauto-(3).jpgDünyayı gezme planı yaparken bazı önemli yerleri de kafasına kazıdığını, bunlardan birinin de farelere tapan insanların olduğu Hindistan’daki Bikaner kenti olduğunu söyleyen Çor, “Bikaner’i görmek için çok heyecanlıydım ve oraya gittiğimde neyle karşılaşacağımı tam olarak da bilmiyordum. Oraya gittiğimde mermerden çok güzel bir kapı, gerçekten bir tapınak gibiydi ama içeri girdiğinizde binlerce fare her yerde ve içeriye ayakkabılarınızla giremiyorsunuz. Neyse ki, çorapla girmeye müsaade ediyorlardı, ben çorabımla girdim içeri. Tabi çıkar çıkmaz attım o çorapları. Her yerde fareler var. Ayaklarınızın üstünden fareler atlıyor, oraya buraya koşuşturuyorlar. Tabi çok hoş bir canlı değil fare ama gezgin merakı var, öğrenme merakı var. O yüzden de gittim ve bunu gördüğüm, insanların değişik inançlarına orada tanık olduğum için hiç de pişman değilim” diye konuştu

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