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Burak Maviş: Nazım Çavuşoğlu ve ilgili müdürler derhal istifa etmeli

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Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı ve daire müdürlerinin okula baskın düzenleyerek okul müdürüne yönelik tehdit ve psikolojik şiddet uygulamasını kınadı.
Burak Maviş: Nazım Çavuşoğlu ve ilgili müdürler derhal istifa etmeli

Maviş, olayın sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu ve bu kişilerin derhal istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ve bakanlık yetkililerinin sabah saatlerinde bir okula düzenlediği baskını sert bir şekilde eleştirerek, "Başbakan Ünal Üstel’in istişare anlayışının ne olduğu tartışılırken, dün istişare kararı alarak çeşitli paydaşlarla bir araya gelinmişken, bugün Eğitim Bakanlığı müsteşarı ve siyasi atama daire müdürlerinin sabahın erken saatlerinde okula baskın düzenlemeleri büyük bir çelişkidir" dedi.,

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Maviş, "Bu, sadece eğitimin değil, devlet yönetiminin de ne kadar sağlıksız bir noktaya geldiğinin göstergesidir" şeklinde konuştu

Baskın sırasında okul müdürüne bağırıp çağırıldığı, tehdit edildiği ve psikolojik şiddete maruz kaldığı bilgisini veren Maviş, "Okul müdürünün baygınlık geçirmesi, bu olayın ne kadar vahim bir boyuta geldiğini ortaya koymaktadır. Çocukların eğitim hakkını, okul düzenini, öğretmenin huzurunu değil; sadece siyasi çıkarlarını gözetenlerin bu şekilde hareket etmeleri kabul edilemez" dedi.

Maviş, "Eğitimin gerçek sorunlarıyla ilgilenmeyen, sabahın erken saatlerinde okula baskın yaparak kendi biat ettiklerine çaresizliklerini sergileyen bu kişiler, devlet yönetme ahlakından ne kadar uzak olduklarını ortaya koymuştur. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve müsteşarları, daire müdürleri ile birlikte derhal istifa etmeli ve toplum huzurunu, çalışma barışını bozdukları için yargılanmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

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